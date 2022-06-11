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إيران وفنزويلا توقعان على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عاما

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إيران وفنزويلا توقعان على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عاما
AP Vahid Salemi
الرئيس الايراني يستقبل نظيره الفنزويلي في قصر سعدآباد بطهران
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وقع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، في طهران، على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عاما.

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كما وقعت إيران وفنزويلا وثائق أخرى للتعاون في المجال السياسي والثقافي والسياحي والاقتصادي والنفطي والبتروكيماوي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده ستعزز تعاونها العسكري مع إيران، لافتا إلى أن فنزولا ستستعين بخبرات إيران في الكثير من المجالات، منها النفط والتجارة.

وأمس الجمعة، وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى وجرت مراسم استقباله صباح اليوم السبت رسميا بحضور الرئيس الإيراني في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.

المصدر: "إيرنا"

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