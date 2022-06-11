لابيد: أؤمن بهذه الحكومة وسأقاتل من أجلها

في إطار حديثه عن أزمة الحكومة والائتلاف، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه "يؤمن بهذه الحكومة وأنه سيقاتل من أجلها".

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وفي رسالة بعثها إلى أعضاء الائتلاف الحكومي، قال يائير لابيد: "أي شخص يعرض هذه الحكومة للخطر من الداخل يجب أن يعلم أنه سيدفع الثمن، لدي صفقة أفضل لكم..قاتلوا من أجل هذه الحكومة معا..احتفظوا بها، تشكلت هذه الحكومة رغم كل الصعاب، وإذا لزم الأمر فإنها ستستمر في العمل رغم كل الصعاب".

وأضاف لابيد: "هذا هو الشيء الصحيح لإسرائيل لأن اليأس مزاج غبي..الحقيقة يجب أن تهزم الأكاذيب..إذا سقطت هذه الحكومة، فسيكون الدرس هو أن السياسة الناجحة هي السم والتحريض.؟أنا أرفض قبول هذا..أنا أرفض للتوقف عن النضال من أجل الحق في العيش في بلد حيث الناس الذين يفكرون بطريقة مختلفة يعرفون كيف يعملون معا ويعيشون معا ويحبون إسرائيل معا"

ومن جانبه، أشار النائب عن حزب "الليكود"، ياريف ليفين، إلى أن حزبه "لن يرضخ لأي ابتزاز، ويعمل جاهدا وبالصبر لاستبدال الحكومة الحالية" التي وصفها بـ"السيئة".

وأكمل: "في حال تولى "الليكود" زمام الحكم مجددا في الدولة فإنه سيتحرك لإدخال إصلاحات جوهرية في الجهاز القضائي، ويسمح لقوى جديدة بدخول المشهد الإعلامي باعتبار ذلك خطوة حيوية لمستقبل الدولة وللديمقراطية".

المصدر: "I24"