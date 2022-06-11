رئيس مولدوفا السابق يدعو الحكومة إلى الاستقالة لفشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية

اتهم رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون سلطات بلاده بأنها غير قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، داعيا الحكومة الحالية إلى الاستقالة.

وقال دودون إنه فيما يتعلق بالتضخم الذي يصل إلى 29%، تحتفظ الجمهورية بـ "قيادة غير شريفة" بين دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة.

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ولفت دودون إلى أن الارتفاع في الأسعار لا يمكن تفسيره بارتفاع أسعار موارد الطاقة في العالم.

ودعا دودون إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة وغير قياسية"، لأن الوضع "يتدهور بسرعة": القوة الشرائية للمواطنين تتراجع، ونمو الأسعار لا يتوقف".

وتابع قائلا: "من أجل وقف دوامة التضخم، نحتاج إلى إيقاف الحكومة الحالية على طريق اتخاذ قرارات غير فعالة. أجمع المتخصصين وممثلي جمعيات الأعمال والنقابات العمالية، وأنظر إلى تجارب البلدان الأخرى، هناك حاجة إلى حلول فورية. إذا كانوا ليسوا قادرين على التعامل مع هذا وإظهار النضج السياسي فعليهم الاستقالة طواعية بينما لا يزال ذلك ممكنا".

وقال حزب الاشتراكيين في مولدوفا المعارض، بقيادة إيغور دودون، الأسبوع الماضي إن الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتسا "لم تظهر أي نتائج مهمة".

ووصف الحزب مولدوفا بأنها "أفقر دولة في أوروبا" ويعتقد أن سلطات البلاد حكمت على السكان "باليأس".

المصدر: نوفوستي