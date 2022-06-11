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بلينكن يتوقع من الحكومة الفنزويلية والمعارضة استئناف المفاوضات

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بلينكن يتوقع من الحكومة الفنزويلية والمعارضة استئناف المفاوضات
AP Jae C. Hong
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه يتوقع من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة استئناف المفاوضات.

وقال بلينكن للصحفيين في ختام قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس، يوم الخميس، إن الجانبين "ألمحا إلى الرغبة في مواصلة تلك المناقشات والمفاوضات في مكسيكو. وهذه هي آخر معلومات موجودة لدي".

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وكان بايدن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، وأكد اعترافه بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

وجدير بالذكر أن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة انقطعت في أكتوبر 2021 في أعقاب تسليم الدبلوماسي وأحد مقربي نيكولاس مادورو، أليكس صعب المعتقل في إفريقيا، للسلطات الأمريكية التي تتهمه بتبييض الأموال.

المصدر: فرانس برس

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