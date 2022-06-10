رغم انسحابها من منظمة السياحة العالمية.. روسيا لا تزال حاضرة في ساحة السياحة الدولية

قالت رئيسة هيئة السياحة الروسية "روس توريزم"، زارينا دوغوزوفا، إن روسيا لا تزال حاضرة في ساحة السياحة الدولية، ولا تزال مفتوحة للحوار مع جميع البلدان.

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الروسية بقبول اقتراح الخارجية الروسية بالانسحاب من منظمة السياحة العالمية.

وكتبت دوغوزوفا في قناتها على تطبيق تيليغرام: "حول مغادرة منظمة السياحة العالمية. لا تزال روسيا حاضرة في ساحة السياحة الدولية. ما زلنا منفتحين على الحوار مع جميع البلدان وسنواصل التعاون مع زملائنا الأجانب".

وشددت على أنه إلى جانب السياحة الداخلية في روسيا، ستستمر في تطوير السياحة الدولية.

المصدر: نوفوستي