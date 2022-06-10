سفير أوكرانيا ينتقد برلين بسبب نمو وارداتها من روسيا 60% وانخفاض تجارتها مع أوكرانيا

وصف سفير أوكرانيا لدى برلين أندريه ميلنيك إحصائيات نمو الواردات الروسية إلى ألمانيا بنسبة 60% بالـ "مجنونة"، منتقددا برلين بسبب تراجع التجارة الأوكرانية الألمانية بنسبة 11.8%.

وكتب ميلنيكوف على تويتر: "إنه جنون. على الرغم من الحرب العدوانية الروسية، زادت ألمانيا وارداتها من روسيا بنسبة 60% في الفترة من يناير إلى أبريل 2022، وحولت ما يقرب من 6 مليارات يورو إضافية إلى موسكو. في الوقت نفسه، انخفضت التجارة الأوكرانية الألمانية بنسبة 11%".

ويشير الدبلوماسي إلى بيانات اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، التي نشرت في 31 مايو. ومع ذلك، فإنه يقارن فئات مختلفة: ووفقا لبيانات اللجنة، ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 59.9% في يناير-أبريل من هذا العام، وانخفضت الصادرات بنسبة 26.6%، وزاد حجم التجارة بنسبة 20.2%. في حين انخفضت الواردات من أوكرانيا بنسبة 5.4%، والصادرات إلى أوكرانيا - بنسبة 15.7%، وخسر التبادل التجاري 11.8%.

وبالتالي، إذا التزم الدبلوماسي الأوكراني بمقارنات في فئة واحدة، لكان قد كتب أن الفرق في ديناميكيات نمو حجم التجارة الروسية مع ألمانيا للفترة من يناير إلى أبريل 2022 بين نفس المؤشر الأوكراني كان 30 نقطة مئوية (زائد 20.2% مقارنة بـ 11.8% ناقص). ارتفعت والواردات الروسية بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما انخفضت الواردات الأوكرانية، بنسبة 5.4%.

ويوجه ميلنيك إهانات إلى السلطات الألمانية بشكل منهجي، إذ انتقد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس عدة مرات بسبب التأخير في توريد الأسلحة إلى كييف. وبسبب عدم رغبته في زيارة كييف، وصف ميلنيك المستشار بأنه "قطعة نقانق حزينة".

المصدر: نوفوستي