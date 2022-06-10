إستونيا تستدعي السفير الروسي بعد تصريحات بوتين

استدعت وزارة الخارجية الإستونية السفير الروسي في البلاد فلاديمير ليباييف على خلفية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مدينة نارفا الإستونية.

وقالت الخارجية الإستونية في بيان لها، يوم الجمعة، أن نائب سكرتير الدولة رين تاسمار أعرب للسفير الروسي عن أسفه لتصريحات الرئيس بوتين.

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وكان بوتين قد صرح خلال لقائه برجال الأعمال الشباب الروس، يوم الخميس، بأن القيصر الروسي بطرس الأكبر استعاد الأراضي الروسية أصلا خلال الحرب مع السويد في 1700 – 1721، بما في ذلك مدينة نارفا، وهي على أراضي إستونيا الآن.

المصدر: تاس