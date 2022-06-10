رغم تراجع حالات الهجرة.. ارتفاع عدد ضحايا اجتياز البحر باتجاه أوروبا

شهد عدد ضحايا اجتياز البحر المتوسط ارتفاعا حادا، رغم انخفاض عدد حالات عبور المهاجرين واللاجئين باتجاه أوروبا، حسب تقرير أممي.

وفي تقرير إحصائي جديد أصدرته بعنوان "لا نهاية في الأفق"، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من التجارب والمخاطر "المروّعة التي يواجهها العابرون"، ودعت الدول إلى اتخاذ تدابير لحمايتهم.

وأوضحت المفوضية أن "الرحلات أصبحت أكثر فتكا من ذي قبل"، رغم أن الأعداد المبلغ عنها للاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا أقل مما كانت عليه في 2015.

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، في مؤتمر صحفي في جنيف: "منذ ذروتها في عام 2015، عندما عبر أكثر من مليون لاجئ ومهاجر البحر المتوسط إلى أوروبا، شهدت أعداد أولئك الذين قاموا بهذه الرحلات اتجاها تنازليا، حتى قبل جائحة كـوفيد-19".

وأضافت أن عدد الضحايا شهد ارتفاعا حادا، ففي العام الماضي، تم تسجيل حوالي 3,231 حالة وفاة أو فقدان في البحر المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي، مقابل 1881 عام 2020.

وأشارت مانتو إلى أنه "ربما مات عدد أكبر من الناس أو فُقدوا على طول الطرق البرية عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية".

ونقل موقع الأمم المتحدة، عن المتحدثة باسم الوكالة الأممية عن هؤلاء اللاجئين والمهاجرين: "كثيرون منهم فرّوا من الصراع والعنف والاضطهاد".

المصدر: RT