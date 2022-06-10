نائب وزير الخارجية الروسي يجتمع بالسفير الأمريكي في موسكو

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مع السفير الأمريكي جون سوليفان، القضايا على جدول الأعمال الثنائي، وفقا لموقع وزارة الخارجية الروسية.

وقال البيان: "في العاشر من يونيو، التقى نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف بالسفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان. وتمت مناقشة بعض قضايا الأجندة الثنائية".

وفي وقت سابق، في مقابلة مع "تاس"، أشار رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى أنه من المستحيل حدوث تمزق كامل في العلاقات بين موسكو وواشنطن، لكنه شدد على أنه في المستقبل المنظور، لا ينبغي توقع استعادة العلاقات المثمرة والمصالحة الكاملة بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: تاس