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العنبر مراقب دائم لمجلس التعاون الخليجي بالأمم المتحدة

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العنبر مراقب دائم لمجلس التعاون الخليجي بالأمم المتحدة
POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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قدم المستشار سليمان محمد العنبر أوراق اعتماده، الجمعة، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كمراقب دائم لمجلس التعاون الخليجي بالأمم المتحدة.

وهنأ غوتيريش العنبر بمناسبة تعيينه، متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه "لاستمرار التعاون المشترك بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي".

من جهته عبر المستشار العنبر عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك.

المصدر: وكالات

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