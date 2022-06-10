ممثل روسيا الدائم: الغرب قد لا يعيد انتخاب روسيا لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في المستقبل

قال ممثل روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، إن الدول الغربية أرسلت إشارة بأنها قد لا تعيد انتخاب روسيا في المستقبل لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.

وقال أوليانوف عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "في اليوم السابق، حاولوا عدم إعادة انتخاب روسيا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت بولندا تؤيد ذلك، لكنهم في النهاية لم يجرؤوا على القيام بذلك في المجلس، على الرغم من أن مثل هذا السيناريو ممكن في المستقبل.

وأضاف: "الدول الغربية تتصرف بشكل عدواني للغاية. أمس، في مجلس المحافظين، أثاروا تقريبا مسألة عدم إعادة انتخاب روسيا لمجلس المحافظين لولاية جديدة"، مشيرا إلى أن روسيا "تم انتخابنا تلقائيا على مدار 60 عاما، لأن روسيا واحدة من أكثر الدول تقدما في المجال النووي، في اتجاه الطاقة النووية السلمية".

وفي وقت سابق، قال أوليانوف إن موسكو لن تدعم قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران. وأشار إلى أن الجانب الروسي لن يؤيد مثل هذا القرار على أي حال.

المصدر: روسيا 24