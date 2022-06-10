سفير إيران يشكر روسيا على موقفها المبدئي ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعرب السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، عن شكره لروسيا على موقفها المبدئي ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينتقد طهران.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، عقب اجتماع الدبلوماسي الإيراني مع نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف: وانصب الاهتمام على الأحداث الجارية في الدورة العادية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وأدان الجانبان بشكل قاطع الأعمال المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها من بين أعضاء المجلس الذين بدأوا التصويت وأيدوا اعتماد القرار المناهض لإيران، والذي يبدو أنه مسسي بشكل واضح. وشكر كاظم جلالي روسيا على موقفها المبدئي ضد هذه الوثيقة".

وفي وقت سابق، توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان برد "فوري" على أي خطوة مسيسة يتخذها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية إن "أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، ستدفع بلا شك إلى رد فعل منسق، وفعال، وفوري من جانب الجمهورية الإسلامية".

المصدر: الخارجية الروسية