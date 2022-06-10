رابطة الدول المستقلة تتفق على التعاون المتبادل في حال وقوع حادث نووي أو تسرب إشعاعي

اتفقت بلدان رابطة الدول المستقلة على تدابير للمساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث نووي أو حالة طوارئ إشعاعية.

وشارك ممثلو بلدان رابطة الدول المستقلة في الاجتماع الـ 94 للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة، وكان من بين القضايا التي تم بحثها اتخاذ إجراءات عملية في حالة وقوع حادث نووي في هذه البلدان.

وذكرت الخدمة الصحفية للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة أن "أعضاء المجلس الاقتصادي وافقوا على إجراءات عملية للإبلاغ عن حادث نووي أو تسرب إشعاعي، وحجم ومحتوى المساعدة".

وأضافت اللجنة التنفيذية أن "تنفيذ هذه الإجراءات سيحسن كفاءة ونجاعة التفاعل بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في حالة وقوع حوادث محتملة تتعلق باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية".

المصدر: وكالات