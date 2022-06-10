بابا الفاتيكان يؤجل زيارته إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلن رئيس المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني أن البابا فرنسيس أجل زيارته إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كان من المتوقع أن تجري من 2 إلى 7 يوليو القادم.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن بروني، اليوم الجمعة: "بناء على طلب الأطباء ومن أجل عدم إنكار نتائج العلاج المستمر للركبة، اضطر البابا للأسف إلى تأجيل زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان المقرر إجراؤها من 2 إلى 7 يوليو القادم. سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق".

وفي بداية مايو الماضي ظهر البابا فرنسيس أمام الجمهور وهو على كرسي متحرك بسبب مشاكل في ركبته اليمنى.

المصدر: نوفوستي