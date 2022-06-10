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في أول اجتماع مع نظيره الأمريكي.. وزير الدفاع الصيني يوجه له خطابا حازم اللهجة

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في أول اجتماع مع نظيره الأمريكي.. وزير الدفاع الصيني يوجه له خطابا حازم اللهجة
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قال وزير الدفاع الصيني وي فنغي في اجتماع مع رئيس البنتاغون لويد أوستن على هامش مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي في سنغافورة إن الجيش الصيني سيحبط أي محاولة لتحقيق استقلال تايوان.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وي فنغي قوله إن "الحكومة والجيش الصينيين سيقمعان بحزم أي محاولات لتحقيق استقلال تايوان".

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وأضاف وزير الدفاع: "مؤخرا، أعادت الولايات المتحدة إعلان بيع أسلحة لتايوان، وهذا يلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وبكين تعارضها بشدة وتدينها بشدة".

وتابع قائلا: "تايوان هي تايوان الصينية، ومبدأ الصين الواحدة هو بدوره الأساس السياسي للعلاقات الأمريكية الصينية. ولا يمكن استخدام تايوان للضغط على الصين".

وأرسلت الصين الشهر الماضي، ردا على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي لتايوان، 30 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة، وحثت الولايات المتحدة على تجنب إرسال إشارات عن استقلال تايوان.

المصدر: نوفوستي

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