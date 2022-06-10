كوريا الجنوبية: نفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب إذا أجرى الشمال تجربة نووية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الجمعة، إن بلاده تدرس فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية إذا مضت قدما في إجراء تجربة نووية جديدة.

وقال بارك ردا على سؤال حول احتمال فرض سيئول وواشنطن لعقوبات من جانب واحد على بيونغ يانغ: "استعرضت الحكومة الجديدة مسألة فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية، وتناقش الإجراءات التفصيلية المختلفة لذلك".

وأضاف: "كوريا الشمالية يبدو أنها استكملت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية"، وأكد أن التوقيت قد يعتمد فقط على "التصميم السياسي من قبل قيادة النظام".

وأشار إلى أنه "في حالة إجراء التجربة النووية المتوقعة على نطاق واسع فإن كوريا الجنوبية ستنسق مع المجتمع الدولي لإرسال رسالة قوية إلى كوريا الشمالية، والرد بوضعية ردع حازمة ضد استفزازها".

وقد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الشهر الماضي في تبني العقوبات الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة ردا على تجارب بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية.

المصدر: "يونهاب"