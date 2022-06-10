سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان وتركيا وقبرص

ضربت سلسلة من الهزات الأرضية، اليوم الجمعة، كلا من لبنان وتركيا وقبرص، وتراوحت درجاتها بين 4.4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بأنه "عند الساعة 4,40 فجرا بتوقيت ​بيروت​، حصلت ​هزة أرضية​ في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 4,8 درجات على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية".

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان إن زلزالا بقوة 4.4 درجات ضرب قضاء توشبا بولاية وان شرقي البلاد، وذلك عند الساعة 09.02 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 6.95 كم.

هذا وسجل مرصد الزلازل الأردني، هزة أرضية في جزيرة قبرص بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، عند الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي، وأن موقعه يبعد عن الحدود الأردنية بنحو 370 كيلو مترا، ويبعد 15 كم شرق نيقوسيا، وكان في البحر المتوسط على عمق 45 كيلو مترا.

المصدر: RT