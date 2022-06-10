وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجتمعون في يريفان

انطلق اليوم الجمعة في العاصمة الأرمنية يريفان، اجتماع وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وينعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، وبحضور الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء (روسيا، وأرمينيا، وقرغيزستان، وكازاخستان، وبيلاروس، وطاجيكستان) الوضع الأمني الدولي والإقليمي وأثر ذلك على أمن الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن المشاركين في الاجتماع سيبحثون نتائج التعاون متعدد الأطراف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويناقشون تعزيز التعاون.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي

تأسست منظمة معاهدة الأمن الجماعي سنة 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي التي تم توقيعها في 15 مايو سنة 1992.

وتعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة أمنية دولية أعضاؤها الحاليون هم روسيا أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

ومثلت معاهدة الأمن الجماعي أول محاولة لإنشاء نظام للأمن الجماعي في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. ولم تنص المعاهدة على تشكيل كتلة عسكرية، لكن تضمن آلية العمل المنسق من أجل ضمان الأمن الجماعي وسلامة أراضي الدول الأعضاء.

المصدر: وكالات