وزراء خارجية 25 دولة إفريقية واسكندنافية يبحثون في هلسنكي السلام والأمن

أفادت وزارة الخارجية الفنلندية بأن اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية 25 دولة إفريقية واسكندنافية سيعقد من 13 إلى 15 يونيو الجاري في هلسنكي، ويتمحور حول مسائل السلام والأمن.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سيتمحور اللقاء غير الرسمي حول السلام والأمن والمجتمع المستقر والإجراءات الهادفة إلى مكافحة تغير المناخ والتعاون في إطار المنتديات المتعددة الجوانب". وأضاف أن وزراء الخارجية سيجرون أيضا مناقشة مع ممثلي الشباب الفنلندي.

ونقل البيان عن تصريح وزير الخارجية الفنلندي، بيكي هافيستو، قوله: "يسرني أن زملائي من بلدان أوروبا الشمالية وإفريقيا سيتمكنون في نهاية المطاف من حضور هذا اللقاء شخصيا هنا في هلسنكي. ويمنح هذا اللقاء غير الرسمي فرصة ثمينة لتبادل الآراء في المواضيع العديدة ويعزز تعاوننا الثنائي والمتعدد الجوانب. هذا ما نحتاج إليه بشكل خاص في ظروف الوضع العالمي الحالي".

ودقق البيان أن أول لقاء لوزراء خارجية الدول الشمالية والإفريقية في عام 2001 بمبادرة من وزيرة الخارجية السويدية السابقة آن ليند، فيما تم اللقاء الماضي في هذا الشكل في تنزانيا عام 2019.

المصدر: نوفوستي