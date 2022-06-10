الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات العناصر التابعة للقوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 350 عنصرا من القوميين في أوكرانيا وإسقاط مقاتلتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25" خلال اليوم الماضي.

كذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، باستهداف مطار "دنيبر" بصواريخ عالية الدقة وتدمير معدات الطيران المتواجدة فيه.

وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير منشآت خاصة بإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية بصواريخ جو-أرض عالية الدقة موقعين لقيادات العمليات العسكرية، و27 منطقة تنتشر فيها قوات عسكرية ومعدات عسكرية، و5 مواقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية، بما في ذلك بطاريتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وكذلك تم استهداف 5 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن القوات الصاروخية دمرت خلال اليوم الماضي 62 موقعا لقيادة العمليات العسكرية، و138 موقعا لإطلاق نيران المدفعية، بالإضافة إلى 303 نقطة تمركز لقوات الجيش الأوكراني والمعدات العسكرية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية أسفر القصف المدفعي عن القضاء على أكثر من 350 عنصرا قوميا، وتدمير 7 مدرعات وقاذفتي صواريخ غراد متعددة و11 مستودعا للأسلحة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية