عائلة بريطاني محكوم عليه بالإعدام في دونيتسك تأمل بإلغاء العقوبة

دعت أسرة البريطاني آيدن آسلين، المدان بجمهورية دونيتسك الشعبية والمحكوم عليه بالإعدام، لندن وكييف إلى بذل كل ما في وسعهما لإعادة المدانين، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت المحكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية قد حكمت بالإعدام على ثلاثة أجانب من المرتزقة الذين تم أسرهم في ماريوبول، وهم البريطانيان شون بينر Shaun Pinner، وآين آسلين Aiden Aslin، والمواطن المغربي سعدون إبراهيم، حيث اعترف الثلاثة بذنبهم في العدوان المسلح بأوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. بينما اعترف آسلين بتهمة "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية"، ويمكن الطعن على هذا الحكم في غضون شهر.

Sputnik Konstantin Mikhalchevski

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وبحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت عائلة آسلين في بيان لها إنها بحاجة إلى وقت "لاستيعاب كل هذا"، ونفت أن يكون آسلين وبينر من المرتزقة، وطالبت بمعاملتهم كأسرى حرب.

كما تأمل الأسرة في إلغاء الحكم، وتدعو السلطات البريطانية والأوكرانية إلى "بذل كل ما في وسعهم حتى يعود آسلين وبينر بأمان قريبا".

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، بأن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا لا يعدوا من بين "المقاتلين"، وأفضل ما ينتظرهم هو "السجن لمدد طويلة".

المصدر: نوفوستي