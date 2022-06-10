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اختفاء مروحية على متنها 7 أشخاص في إيطاليا

أخبار العالم

اختفاء مروحية على متنها 7 أشخاص في إيطاليا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أفادت تقارير إعلامية تركية بأن طائرة مروحية على متنها سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مواطنين أتراك، فقدت في شمال إيطاليا.

وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية، في تقرير، اليوم الجمعة، أن المروحية أقلعت من مدينة لوكا متجهة إلى تريفيزو لكنها اختفت من شاشات الرادار بالقرب من منطقة مودينا، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية بدأت عمليات البحث.

وقالت القناة إن المواطنين الأتراك هم موظفون في شركة "إكزسباسي"، كانوا في إيطاليا لحضور معرض تجاري.

ووفقا للتقرير فإن المروحية مملوكة لشركة إيطالية لمنتجات النظافة والمنظفات المنزلية، وكانت تستخدم لنقل العملاء إلى مصنعها.

المصدر: أ ب

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