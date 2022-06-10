الجيش الأمريكي يفقد طائرة ثانية خلال يومين في كاليفورنيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7ew
تحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي في ولاية كاليفورنيا في حادث هو الثاني من نوعه في اليومين الماضيين.
وأعلنت قيادة مشاة البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن مقتل 5 عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرة من طراز "إم في 22 أوسبري.
ويوم الخميس أفادت قيادة قاعدة "إل سنترو" للطيران بتحطم مروحية عسكرية. وكان على متنها الطائرة 4 من أفراد الطاقم، وقد نجوا جميعا. وأصيب أحد الجنود وتم نقله إلى المستشفى.
ووقع كلا الحادثين في منطقة صحراوية.
المصدر: نوفوستي