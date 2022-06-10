الجيش الأمريكي يفقد طائرة ثانية خلال يومين في كاليفورنيا

تحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي في ولاية كاليفورنيا في حادث هو الثاني من نوعه في اليومين الماضيين.

وأعلنت قيادة مشاة البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن مقتل 5 عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرة من طراز "إم في 22 أوسبري.

ويوم الخميس أفادت قيادة قاعدة "إل سنترو" للطيران بتحطم مروحية عسكرية. وكان على متنها الطائرة 4 من أفراد الطاقم، وقد نجوا جميعا. وأصيب أحد الجنود وتم نقله إلى المستشفى.

ووقع كلا الحادثين في منطقة صحراوية.

المصدر: نوفوستي