القنصل العام الروسي في هاربين الصينية: افتتاح جسر بين روسيا والصين سيعزز التعاون

قال القنصل العام الروسي في هاربين الصينية فلاديمير أوشيبكوف إن افتتاح حركة الشحن على جسر بري على حدود روسيا والصين عبر نقطة تفتيش كاني كورغان هيهي سيعزز مجالات التعاون بين البلدين.

ووفقا للقنصل العام الروسي، فإن افتتاح المعبر الحدودي الجديد يأتي في الوقت المناسب جدا في ظل الوضع الحالي، حيث تتوسع تدفقات البضائع بين روسيا والصين بسرعة ويتزايد حجم العمليات التجارية الثنائية.

إقرأ المزيد

وأضاف أوشيبكوف: "يبدو أن افتتاحه مهم بشكل خاص في ظل انخفاض إنتاجية العديد من المعابر الحدودية بسبب القيود المستمرة لمكافحة الوباء في الصين".

ووفقا له، فإن الجسر سيعطي دفعة لتنمية مجالات أخرى من التعاون بين روسيا والصين.

وأضاف: "على وجه الخصوص، سيكون من الممكن زيادة شحنات الهيدروكربونات المسالة وغيرها من البضائع إلى الصين بشكل كبير".

وشدد أوشيبكوف على أنه من أجل الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا عبر الحدود، سيتم تطبيق أفضل الإجراءات لمكافحة الوباء عند تنظيم حركة المرور على الجسر مع الحفاظ على التشغيل المستمر لنقطة التفتيش.

وفي حديثه عن التطوير الإضافي للبنية التحتية الروسية الصينية العابرة للحدود، أشار القنصل العام إلى أنه في غضون بضعة أشهر، من المتوقع انطلاق حركة المرور على جسر سكة حديد جديد عبر نهر أمور بالقرب من مستوطنات نيغنلينسكوي - تونغجيانغ. كما يتم تنفيذ بناء التلفريك بين بلاغوفيشتشينسك وهيهي بنجاح.

وبدأ بناء معبر هيهي بلاغوفيشينسك، على الحدود بين مناطق شرق روسيا والصين، عبر الحدود في ديسمبر 2016 في منطقة في منطقة أمور وكان من المقرر افتتاح الجسر في نوفمبر 2020، ولكن بسبب الوضع الوبائي الصعب، كان لا بد من تأجيل إطلاق المرفق.

المصدر: نوفوستي





