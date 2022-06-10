مرشح للرئاسة في كولومبيا يتحدث عن تلقيه تهديدات بقتله

أعلن المرشح للرئاسة في كولومبيا رودولفو هرنانديز عن تلقيه تهديدات بقتله، وقرر التخلي عن الفعاليات الجماهيرية حتى الجولة الثانية للانتخابات.

وقال هرنانديز: "قد تلقيت تحذيرا بأنه ستكون هناك محاولة لاغتيالي، ليس برصاصة بل بسكين. وعندما يتم استقبالي في المطارات أو في التجمعات هناك 4 أو 5 حراس لحمايتي، وهناك حشود لمئات الأشخاص. ويقال لي إن هناك مخططا لطعني".

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وأضاف أن هرنانديز لن يظهر أمام حشود من الناس لاعتبارات أمنية حتى الجولة الثانية من التصويت في 19 يونيو الجاري.

يذكر أن العمدة السابق لمدينة بوكارامانغا الكولومبية رودولفو هرنانديز حل في المرتبة الثانية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في كولومبيا يوم 29 مايو الماضي.

وحصل هرنانديز على 28% من الأصوات متأخرا عن المرشح اليساري غوستافو بيترو الذي فاز في الجولة الأولى بحصوله على 40% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي