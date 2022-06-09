نيبينزيا: توريد الأسلحة الثقيلة الغربية لأوكرانيا تصعيد واضح

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة ثقيلة يمثل "تصعيدا واضحا".

ونفى المندوب الروسي في حديث لقناة "بي بي سي" البريطانية، نشر يوم الخميس، صحة الافتراضات بأن العملية الروسية في أوكرانيا "تتعثر"، قائلا إن "أحد أسباب ما يسمى بالتقدم البطيء للعملية يتمثل في أننا لا نسدد ضربات إلى البنية التحتية المدنية".

وقال إن العملية "تتطور وفق الخطة المحدد سابقا. وبالطبع هناك بعض التغيرات التكتيكية لأنه من المستحيل التنبؤ بما سيحدث في الخطوط الأمامية. لكن هناك المضي قدما وفق الخطة".

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وأضاف: "لا أعتقد أن أحدا بالقيادة الروسية أعلن شيئا عن الخطط للسيطرة على كييف وإقامة ما تسمون بالحكومة الموالية لنا".

وتوقع الدبلوماسي "تحرير كامل مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. وآمل في أن ذلك سيحدث قريبا"، مشيرا إلى أن الخطة التي قد تم الإعلان عنها في وقت سابق تتمثل في "حياد أوكرانيا وإخلائها من النازية ونزع سلاحها".

وأكد أن "تحرير دونباس كان المهمة الأولى وهي تنفذ الآن".

المصدر: تاس