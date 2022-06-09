 
مباشر

البرازيل تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا

أخبار العالم

البرازيل تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا
Legion-Media Andrea Vilchez/SPP/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7df

أكدت الخارجية البرازيلية يوم الخميس مقتل أحد مواطني البلاد في أوكرانيا "جراء النزاع" المستمر هناك.

وقالت الخارجية إنها تلقت عبر سفارتها في كييف "تأكيدا لمقتل المواطن على أراضي أوكرانيا جراء النزاع وتتصل بأهاليه لتقديم كل المساعدة الممكنة لهم وفقا للاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية القائمة".

إقرأ المزيد
محكمة في دونيتسك تحكم بالإعدام على 3 مرتزقة أجانب
محكمة في دونيتسك تحكم بالإعدام على 3 مرتزقة أجانب

وأشارت الخارجية البرازيلية إلى أنها توصي للمواطنين المتناع عن التوجه إلى أوكرانيا حتى إحلال الأمن هناك.

وأفادت وسائل الإعلام البرازيلية بأن المواطن القتيل هو المدعو أندريه لويس هاك باهي الذي كان يشارك في العمليات القتالية في صفوف "الفيلق الدولي" للوات المسلحة الأوكرانية، ويعتقد أنه قتل في القتال يوم 4 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا