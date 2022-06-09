بوتين: روسيا تفوقت على الكثير من البلدان في مجال معالجة البيانات الضخمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، التي يسمونها "دولة محطة وقود"، تجاوزت بالفعل دولا أخرى ليس فقط في الباليه، ولكن أيضا في مجالات أخرى، بما في ذلك معالجة البيانات الضخمة.

وقال بوتين في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في مجال التقنيات والابتكارات والزراعة والقطاع الإبداعي للاقتصاد: "على الرغم من حقيقة أنهم يحاولون دائما الضغط علينا وإهانتنا (بوصفنا) بلد محطة وقود، من وجهة نظر معالجة البيانات الضخمة، نحن مثلما هو الحال في مجال الباليه، تفوقنا على الكثيرين".

وأشار رئيس الدولة إلى أن هناك بالفعل مجالات يمكن لروسيا أن تفخر بها، ومن الضروري اكتساب كفاءات جديدة من أجل أن تصبح رائدة في جميع المجالات.

وأضاف بوتين: "هناك أشياء، بالطبع، هي بالفعل شيء يمكننا أن نفخر به. لذلك، كل ما يتعلق بصحة الناس وحياتهم: الطب، والبيئة، وما إلى ذلك، والتقنيات الشاملة، ونفس معالجة البيانات الضخمة، والتقنيات الكمومية. أي أننا بحاجة إلى السعي لضمان حصولنا على كفاءات جديدة، بما في ذلك إنشاء مراكز هندسية حديثة على أساس جديد وأن نكون قادة في كل هذه المجالات"، مضيفا أن هناك "بالتأكيد فرص لذلك".

المصدر: نوفوستي