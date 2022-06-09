مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقل مرشح لحاكم ولاية ميشيغان بتهم تتعلق بالتورط في أعمال شغب في 6 يناير

ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI القبض على المرشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغان رايان كيلي، لتورطه في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

وقال بيل ميللر المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، إنه تم إلقاء القبض على رايان كيلي (40 عاما) بتهمة جنحة ناجمة عن خرق مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقالت مارا شنايدر، مسؤولة الشؤون العامة بمكتب ديترويت التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، في بيان: "يمكنني أن أؤكد أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذوا مذكرة توقيف وتفتيش في مقر إقامة السيد كيلي في ألينديل، بميشيغان"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الحالي لا يمكنني تقديم أي معلومات عن طبيعة التهم الموجهة إلى السيد كيلي".

المصدر: CNN