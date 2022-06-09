واشنطن تحذر طهران من "أزمة نووية خطيرة" ومزيد من "العزلة"
Alex Brandon وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن
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حذرت الولايات المتحدة من أن ما وصفتها بـ "الاستفزازات" الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ "أزمة نووية خطيرة" وبـ "مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران".
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن بلاده تواصل "حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد".
جاء ذلك تعليقا على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.
المصدر: "أ ف ب"