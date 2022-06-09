الخارجية الروسية: محاولات إفساد علاقات الحلفاء بين روسيا وأرمينيا محكوم عليها بالفشل

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن هناك كثيرين ممن يريدون اختبار العلاقات بين روسيا وأرمينيا، لكن مثل هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.

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جاء ذلك في لقاء له مع الرئيس الأرميني، فاهاغان خاتشاتوريان، حيث تابع: "إن فكرة التحالف هي فكرة مشتركة بين الدول، إلا أن ما يربطنا في الواقع هو روابط إنسانية، لا تنفصم منذ قرون. وذلك هو أفضل أساس لتنمية العلاقات بين الدول".

وأضاف لافروف أن هناك كثيرون ممن يريدون وضع هذا الأساس على المحك، لكن "في كل مرة أزور أرمينيا، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان، أزداد اقتناعا بأن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".

من جانبه قال الرئيس الأرميني خاتشاتوريان، إن لافروف هو ضيف مرحب به على الدوام في البلاد، حيث تقدر يريفان دور روسيا في حل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: نوفوستي