الجيش الإسرائيلي: مصادرة أكثر من 3 آلاف دولار لدعم حركة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصادرة أكثر من مليون ومئة ألف شيكل (أكثر من 328 ألف دولار أمريكي) كانت مخصصة لأنشطة حركة حماس، على حد زعمه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر" إن "قوات الأمن قامت في وقت سابق اليوم بنشاط عسكري في بلدة حلحول لمصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية"، مشيرا إلى أن "القوات داهمت محل يشتبه في استخدامه مركزا لإدارة أموال مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية تابعة لحماس حيث صادرت القوات أكثر من مليون ومئة ألف شيكل كانت مخصصة لأنشطة إرهابية".

وأفاد بأنه "تم إغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قبل قائد المنطقة العسكرية بسبب استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية. تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن".

كما تم اغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قبل قائد المنطقة العسكرية بسبب استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية.

تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2022

المصدر: RT