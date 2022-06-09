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مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية

أخبار العالم

مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية
AFP
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سقطت طائرة نقل تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة نائية بجنوب ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 4 من أصل 5 عناصر كانوا على متنها.

وقال مصدر لشبكة cbs news إن أربعة من الخمسة قتلوا، و"ليس لدينا في الوقت الحالي أي معلومات عن مصير العنصر الخامس".

وأكد الرائد ماسون انجلهارت أن الطائرة MV-22 Osprey، التابعة لجناح الطائرات البحرية الثالث، سقطت في منطقة صحراوية بالقرب من جلاميس، كاليفورنيا، عند حوالي الساعة 12:25 ظهرا، في التوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه لم يتضح سبب الحادث.

المصدر: cbs news

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