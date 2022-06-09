مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية

سقطت طائرة نقل تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة نائية بجنوب ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 4 من أصل 5 عناصر كانوا على متنها.

وقال مصدر لشبكة cbs news إن أربعة من الخمسة قتلوا، و"ليس لدينا في الوقت الحالي أي معلومات عن مصير العنصر الخامس".

وأكد الرائد ماسون انجلهارت أن الطائرة MV-22 Osprey، التابعة لجناح الطائرات البحرية الثالث، سقطت في منطقة صحراوية بالقرب من جلاميس، كاليفورنيا، عند حوالي الساعة 12:25 ظهرا، في التوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه لم يتضح سبب الحادث.

An aircraft belonging to @3rdmaw has crashed near Glamis, CA. Military and civilian first responders are on site.



Contrary to social media rumors, there was no nuclear material on board the aircraft. More information will be made available as we receive it. — U.S. Marines (@USMC) June 8, 2022

المصدر: cbs news