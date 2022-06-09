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أردوغان يعلن ترشحه لانتخابات 2023 الرئاسية

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أردوغان يعلن ترشحه لانتخابات 2023 الرئاسية
AP
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية القادمة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أكد أن الانتخابات ستجري في يونيو 2023.

المصدر: RT

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