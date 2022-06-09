أردوغان يعلن ترشحه لانتخابات 2023 الرئاسية
AP
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية القادمة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أكد أن الانتخابات ستجري في يونيو 2023.
🇫🇷 Erdogan annonce officiellement sa nomination pour les élections présidentielles de 2023.— Demir Osman (@DemirOsman19) June 9, 2022
Il a réaffirmé que les élections se tiendraient en juin 2023.
🇹🇷 Erdoğan, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını resmen açıkladı.
Seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını yineledi. pic.twitter.com/dVm8FX31qW
المصدر: RT