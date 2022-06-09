أردوغان يعلن ترشحه لانتخابات 2023 الرئاسية

🇫🇷 Erdogan annonce officiellement sa nomination pour les élections présidentielles de 2023.

Il a réaffirmé que les élections se tiendraient en juin 2023.

🇹🇷 Erdoğan, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını resmen açıkladı.

Seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını yineledi. pic.twitter.com/dVm8FX31qW