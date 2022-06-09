خبراء أوروبيون يتوقعون تفاقم أزمة الحبوب وسط تراجع الإنتاج

يتوقع المحللون في مؤسسة "ستراتيجي غرينز" للأبحاث أن محاصيل القمح في الاتحاد الأوروبي قد تنخفض بسبب الجفاف ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع في السوق وسط انخفاض حاد في الإمدادات من أوكرانيا.

وفقا للخبراء في مؤسسة "ستراتيجي غرينز" (Strategie Grains)، سينخفض ​​إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي في العام الزراعي 2022-2023، الذي يبدأ في يوليو، بنسبة 5% تقريبا من حيث القيمة السنوية.

من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي محصول الحبوب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% إلى 278.8 مليون طن ، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي فرنسا التي توفر 18% من الإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن ينخفض ​​محصول القمح بأكثر من 5%.

وتعد فرنسا خامس أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة، ورابع أكبر مصدر لهذا المحصول.

المصدر: نوفوستي