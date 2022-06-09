اليونان: محكمة استئناف تلغي قرار مصادرة ناقلة نفط إيرانية

ألغت محكمة استئناف في اليونان حكما يصرح بمصادرة النفط الخام من ناقلة ترفع العلم الإيراني وسط نزاع مضطرب بشأن العقوبات الدولية.

وأكد مسؤولون يونانيون وإيرانيون أن محكمة الاستئناف في مدينة هالكيدة الساحلية نقضت قرار محكمة أدنى بالسماح بمصادرة شحنة الناقلة.

واحتجزت السلطات اليونانية الناقلة مؤقتا منتصف أبريل الماضي.

وقالت السفارة الإيرانية في أثينا في بيان بعد أن أصدرت المحكمة حكمها "بحمد الله ستتم إعادة شحنة النفط بالكامل.. القضية لا تزال موضع مشاورات مكثفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم".

المصدر: AP