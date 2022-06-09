ترامب ونجلاه يدليان بشهاداتهم في تحقيق المدعي العام بنيويورك يوم 15 يوليو

من المقرر أن يقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونجلاه شهاداتهم في التحقيق الذي تجريه المدعية العام لولاية نيويورك بشأن الممارسات التجارية للعائلة يوم 15 يوليو.

وحسب المعلومات فإن الموافقة على الشهادة من قبل ترامب ودونالد جونيور وإيفانكا ترامب مشروطة، كما أنهم قد لا يدلون بشهاداتهم في ذلك التاريخ إذا أصدرت محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك تعليقا لأمر القاضي بضرورة أن يجيب ترامب عن الأسئلة تحت القسم من قبل محققي المدعية العامة ليتيتيا جيمس.

وهناك شرط تم تقديمه في المحكمة العليا في مانهاتن يمنح عائلة ترامب حتى يوم الاثنين لمطالبة أعلى محكمة في الولاية، محكمة الاستئناف، بتعليق أمر الإدلاء بالشهادة.

وبحال لم يحصل ذلك، سيتم استجواب كل من آل ترامب على حدة بدءا من 15 يوليو ويختتمون تلك الإفادات بحلول الأسبوع التالي.

المصدر: CNBC