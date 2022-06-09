مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تحاول وضع يدها على أهم مؤسسات الدولة في أوكرانيا

صرح مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن بولندا تحاول السيطرة على وظائف الدولة الرئيسية والمؤسسات في أوكرانيا.

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وقال ناريشكين أمام الصحفيين: "تدفع وارسو عن نظام فلاديمير زيلينسكي بشكل حيوي وتعمل على نقل السيطرة الفعلية على أهم وظائف ومؤسسات الدولة إليها".

وأضاف أن بولندا تنشر في الوقت الراهن بموافقة من كييف، في أراضيها المركز الاحتياطي لمعالجة بيانات دائرة الضرائب الحكومية في أوكرانيا".

وأفاد بأن "المهام الرئيسية لتثبيت معدات المركز في الأراضي البولندية تنفذها شركة "Siltec" المتعاونة مع المخابرات المحلية. وتابع: "ويتم توفير الدعم المنهجي والدعم للعملية الجارية من قبل ممثلي الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة وهي شركات "Dell" و"IBM" و"Cisco".

وشدد ناريشكين على أن "كييف فتحت عن عمد أمام البولنديين والأمريكيين الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية الوطنية، بما في ذلك المعلومات حول دافعي الضرائب، وبالتالي، الوضع المالي الحقيقي لأوكرانيا".

وأوضح: "في مجال الأعمال الحرة يمكن تصنيف مثل هذه "الصفقة" على أنها عمليات اندماج واستحواذ. لكن الدولة ليست شركة خاصة، وفي هذه الحالة نرى أن نظام كييف قد وافق بالفعل على ضم أوكرانيا إلى بولندا والتنازل طواعية عن سيادة الدولة لها".

المصدر: إنترفاكس