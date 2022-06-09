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غروسي: إيران ستوقف عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية

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غروسي: إيران ستوقف عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية
AFP
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، اليوم الخميس أن إيران ستوقف عمل 27 كاميرا ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.

وقال غروسي في مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك"، مبينا أن "كاميرات المراقبة التي أزالتها طهران من بعض منشآتها النووية كانت موضوعة في أماكن مرتبطة بأجهزة الطرد المركزي".

وأشار إلى أن "إزالة الكاميرات تعني أن طهران يمكن أن تنتج أجهزة طرد مركزي من دون أن نعرف وهذا يعني شفافية أقل"، مشددا على أن "عدم استعادة الرقابة خلال أسابيع سيوجه ضربة قاضية للاتفاق النووي مع إيران".

المصدر: "أ ف ب"

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