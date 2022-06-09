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أردوغان يحذر اليونان من مغبة "تصرفات ستؤول بها إلى الندم"

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أردوغان يحذر اليونان من مغبة
AFP
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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا إلى اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول بها إلى الندم"، ودعاها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.

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وقال أردوغان في كلمة على هامش مناورات "أفس-2022" بولاية إزمير غربي البلاد: "نحذر اليونان كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول بها إلى الندم".

ودعا الرئيس التركي اليونان إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة، وأنها لن تتردد في استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر، مضيفا في هذا السياق قوله: "تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها".

المصدر: الأناضول

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