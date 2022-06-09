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قتيل ونحو 30 مصابا حصيلة حادث الدهس ببرلين

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قتيل ونحو 30 مصابا حصيلة حادث الدهس ببرلين
AP
مكان الحادث، برلين
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أفادت صحيفة "فوكوس أونلاين" بأن عدد المصابين جراء حادث دهس سيارة لحشد وقع أمس الأربعاء في برلين، بلغ 29 شخصا على الأقل.

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ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية أن الحصيلة النهائية لضحايا الحادث بلغت قتيلا و29 جريحا، مضيفة أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرا.

ووقع حادث الدهس في الساعة 11:30 أمس الأربعاء في شارع رانكيشتراسي بالقرب من كنيسة قيصر فيلهلم التي تعد واحدة من معالم برلين.

اصطدم رجل وهو على متن سيارة "رينو كليو" بحشد من المارة واصطدم بنافذة متجر.

واحتجز المارة سائق السيارة على الفور وسلموه للشرطة.

تحقق السفارة الروسية في ألمانيا فيما إذا كان هناك روس من بين ضحايا الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن المحققين الألمان لا يعتبرون هذا الحادث عملا إرهابيا، بل ينطلقون من حقيقة أن السائق ارتكبه عمدا. كما قالت إنه تم العثور داخل سيارة المشتبه به وهو مواطن ألماني (29 عاما) من أصول أرمنية على رسالة اعتراف.

المصدر: تاس

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