دراغي يحذر من خطر كارثة إنسانية بسبب الغذاء

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن "الاضطرابات في سلاسل التوريدات العالمية، ولا سيما في مجال الحبوب، بسبب الحرب في أوكرانيا، تؤدي إلى خطر التسبب في كارثة إنسانية".

وفي مداخلته خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا الذي عقد في باريس، اليوم الخميس، أشار دراغي إلى أنه "وفقا لما تظهره توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور كبير في توقعات النمو وارتفاع حاد في توقعات التضخم".

وقال إن "البنوك المركزية بدأت تواجه ضغوطا على السياسة النقدية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض"، مبينا أن "الاضطرابات في سلاسل التوريد، وبشكل خاص القمح، أدت إلى ارتفاع الأسعار، وزادت من خطر خلق كارثة إنسانية".

وأضاف: "مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي أظهرا وحدة ملحوظة في دعم أوكرانيا والضغط على موسكو لكي توقف الأعمال العدائية وتستأنف المفاوضات".

المصدر: وكالة "آكي"