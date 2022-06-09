بيسكوف ينفي وجود أي قرار بشأن تبادل أسرى "آزوفستال"

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود أي معلومات لديه بشأن قرار حول مصير الأسرى من القوميين الأوكرانيين المتطرفين والجيش الأوكراني الذين استسلموا الشهر الماضي.

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جاء ذلك تعليقا على قضية هؤلاء الأسرى، وكان آخر مسلحي كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة، ممن كانوا يختبئون على أراضي مصنع ماريوبول للمعادن "آزوفستال" لمدة شهر، قد استسلموا في 20 مايو الماضي. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، استسلم في الفترة ما بين 16-20 مايو أكثر من 2400 من كتيبة "آزوف" والجيش الأوكراني وألقوا أسلحتهم.

وفي عام 2014، حينما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها، كان تعداد سكان مدينة ماريوبول حوالي 450 ألف نسمة، وكانت ثاني مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ولكن في يونيو من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول. وفي 20 مايو 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لأراضي مصنع ماريوبول للمعادن "آزوفستال"، وجميع المنشآت الموجودة تحت الأرض الخاصة به، والتي كان يختبئ بها الجيش الأوكراني ومقاتلو كتيبة "آزوف"، وأصبحت المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي