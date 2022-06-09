بيسكوف: اللغة الأوكرانية ستظل لغة الدولة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية بأوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن اللغة الأوكرانية ستظل هي لغة الدولة في المناطق والأقاليم التي أصبحت خاضعة للسيطرة الروسية بأوكرانيا.

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وتابع بيسكوف أن حل هذه القضية في المستقبل سيعتمد على إرادة السكان المحليين، وعما إذا كانت "الأوكرانية ستظل لغة الدولة في الأراضي المحررة في أوكرانيا"، أجاب بيسكوف: "يمكننا أن نقول ذلك، بالطبع. نعم الجواب هو نعم".

وأضاف بيسكوف، أن لدينا لغة واحدة في بلدنا، أما إذا تحدثنا عن مناطق بعينها ليست جزءا من بلدنا حاليا، فإن ذلك سوف "يعتمد على اختيار الناس".

المصدر: إنترفاكس