صحيفة: رجل أعمال تركي هارب يعتزم الترشح للرئاسة في تركيا

أعلن جيم أوزان، السياسي ورجل الأعمال التركي الهارب المقيم في فرنسا أنه ينوي الترشح للرئاسة في الانتخابات التي ستجري في تركيا بعد عام.

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وقال أوزان في حديثه لصحيفة "سوزدجو": "يقترب (عهد) رجب طيب أردوغان من نهايته. لا تصوت لانتخابات مبكرة حتى يتقاعد مصحوبا بالموسيقى بعد 12 شهرا... أنا مرشح رئاسي وفي يونيو 2023 سأصبح رئيسا لتركيا".

وأكد رجل الأعمال التركي أن الرئيس أردوغان لا يمكنه أن يترشح لولاية جديدة. وأضاف: "وفقا للدستور تنتهي ولاية أردوغان في 25 يونيو عام 2023. في عام 2018 تم انتخابه لمدة 5 سنوات. لا يوجد في دستورنا مفهوم "انتخابات مبكرة"، لقد قرأت مرارا وتكرارا القانون الأساسي من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، لقد تشاورت في هذا الشأن مع أستاذ في القانون الدستوري".

وكان تحالف الشعب الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان وحزب الحركة القومية، قد قام سابقا بترشيح الرئيس لأردوغان كمرشح وحيد للرئاسة في الانتخابات المقبلة. أما المعارضة التركية التي تضم 6 أحزاب، فلم تقم بترشيح مرشحها رسميا بعد. من جانبها نقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر في المعارضة، أن زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، قد يصبح مرشحا للمعارضة.

وكان أوزان، البالغ من العمر 62 عاما، مؤسس حزب الشباب، يترأس سابقا أكثر المجموعات الإعلامية نفوذا في تركيا وهي "مجموعة أوزان". وفي تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة حكم عليه غيابيا بالسجن بتهمة الاحتيال. وينفي أوزان نفسه الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن التقاضي هو نتيجة لمواجهته السياسية مع أردوغان. وفي فرنسا منح أوزان حق اللجوء السياسي.

المصدر: تاس