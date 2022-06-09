بعد الإساءة في الهند للنبي محمد.. مئات الباكستانيين يتظاهرون في إسلام آباد

تظاهر مئات من المسلمين الباكستانيين، اليوم الخميس، في العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على التصريحات المسيئة التي أدلى بها مسؤول من الحزب الحاكم في الهند بشأن النبي محمد.

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وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للهند. وفي وقت سابق، ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بالتصريحات الهجومية لمسؤولي الحزب الحاكم في الهند، وحث المجتمع الدولي على معاقبة نيودلهي "بشدة".

يذكر أن المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم، نوبور شارما، ونافين كومار جندال، رئيس وحدة الإعلام في دلهي، أدليا الأسبوع الماضي بتصريحات مسيئة للنبي محمد، مما أثار موجة من الإدانات في الداخل الهندي والعالم العربي والإسلامي.

على إثر ذلك، قالت الهند إن التصريحات لا تعكس وجهات نظر الحكومة، مؤكدة اتخاذ الهيئات المعنية "إجراءات صارمة" ضد المسيئين.

المصدر: الأناضول