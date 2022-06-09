إيران.. قتلى وجرحى إثر انهيار مبنى في كرمانشاه (فيديو+ صور)

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في نسود التابعة لكرمنشاه، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المتحدث باسم هيئة الطوارئ في البلاد، قتل شخصان وأصيب 6 آخرون على الأقل في الحادث، الذي يرجح أنه نجم عن تسرب غاز.

وقع الحادث بعد يوم من تحطم قطار ركاب بين مشهد ويزد في منطقة تاباس، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا.

وهذا الشهر، أدى انهيار برج متروبوليتان في عبادان إلى مقتل 41 شخصا على الأقل، وهو حادث جعل قضية سلامة المباني والمنشآت في إيران تتصدر عناوين الصحف.

تصاویری از ریزش ساختمان در کرمانشاه pic.twitter.com/077ahrvlXO — خبرآنلاين (@khabaronlinee) June 9, 2022

المصدر: "radiofarda"