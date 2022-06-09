تقرير استخباراتي يكشف أوجه التفوق الروسي الساحق في أرض المعركة

نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن تقرير استخباراتي وصل إليها أن عدد القوات الروسية يفوق عدد القوات الأوكرانية 20 مرة في المدفعية، و40 مرة في الذخيرة.

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وكتبت الصحيفة بهذا الشأن تقول: "بحسب معلومات استخبارية جديدة.. تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة حيث يفوق عدد القوات الروسية عددها في المدفعية 20 إلى 1 و40 إلى 1 في الذخيرة".

وتقول هذه البيانات إن القوات الأوكرانية تقتصر قدراتها على مدى إطلاق نار يبلغ 15.5 ميلا، أي ما يعادل 24.9 كم، بينما يمكن للقوات الروسية أن تضرب من مسافة 12 مرة أبعد.

ونقلت الصحيفة مقتطفا من التقرير يقول: "من الجلي استحالة الانتصار إذا كان لديك أسلحة أقل عدة مرات، وسلاحك يضرب العدو على مسافة أقصر ولديك ذخيرة أقل بكثير من العدو"، وأن الجانب الأوكراني استنفد تقريبا ذخيرة المدفعية الصاروخية مثل "سميرتش"و"أوراغان".

ويمضي التقرير في هذا السياق قائلا: "هذا يخلق حالة من عدم المساواة المطلقة في ساحة المعركة، ناهيك عن الهيمنة الكاملة لطائرات العدو في الجو"، علاوة على ذلك يشير إلى أن "القتال العنيف" له تأثير محبط خطير على معنويات القوات الأوكرانية، حيث يتزايد عدد حالات الفرار من الخدمة بين أفراد الجيش الأوكراني.

وتنفذ روسيا منذ 24 فبراير عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا. وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وتقول وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أكمل المهام الرئيسة للمرحلة الأولى، وقلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي