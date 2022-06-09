 
مباشر

بايدن يصف التضخم المرتفع بـ "اللعنة" ومذيع يقدم له "الحل"

أخبار العالم

بايدن يصف التضخم المرتفع بـ
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t76l

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن التضخم المحطم للأرقام القياسية بأنه "لعنة" جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال بايدن في برنامج جيمي كيميل الحواري الساخر: "التضخم هو لعنة وجودنا".

إقرأ المزيد
سيناتور أمريكي: خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد عار
سيناتور أمريكي: خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد عار

وأشار بايدن إلى أن أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى، وأرجع ذلك إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية.

من جهته نصح كيميل الرئيس بايدن ساخرا خلال البرنامج، "بتصحيح أرقام التضخم بقلم فلوماستر".

وكان البيت الأبيض قد أقر في وقت سابق بأن التضخم في مايو من المرجح أن يظهر معدلات مرتفعة مرة أخرى. ومن المقرر نشر الاحصاءات وبيانات التضخم يوم الجمعة المقبل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا