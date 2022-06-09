بايدن يصف التضخم المرتفع بـ "اللعنة" ومذيع يقدم له "الحل"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن التضخم المحطم للأرقام القياسية بأنه "لعنة" جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال بايدن في برنامج جيمي كيميل الحواري الساخر: "التضخم هو لعنة وجودنا".

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وأشار بايدن إلى أن أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى، وأرجع ذلك إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية.

من جهته نصح كيميل الرئيس بايدن ساخرا خلال البرنامج، "بتصحيح أرقام التضخم بقلم فلوماستر".

وكان البيت الأبيض قد أقر في وقت سابق بأن التضخم في مايو من المرجح أن يظهر معدلات مرتفعة مرة أخرى. ومن المقرر نشر الاحصاءات وبيانات التضخم يوم الجمعة المقبل.

المصدر: نوفوستي