في قمة الأمريكيتين.. بايدن يرد على محتجة بابتسامة ساخرة وأحد حراسه يهاجم فتاة بعنف مفرط في الشارع

أفاد صحفيون عاملون في البيت الأبيض بأن المتظاهرين حاولوا مقاطعة خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس.

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ويظهر البث المباشر للحدث أنه فور بدء كلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأت تسمع صيحات من القاعة. وتوقف بايدن وضحك، لكنه واصل حديثه.

وجاء في بيان صدر عن صحفيي البيت الأبيض: "تمت مقاطعة خطاب بايدن على الفور تقريبا على يد شخصين من الجمهور. لم يستطع الفريق الصحفي المرافق معرفة ما قاله المحتجون."

وتظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يتم سحب امرأة خارج القاعة وهي تطبق بيدها على فمها وتصرخ بينما يحيي الرئيس الأمريكي زملاءه المجتمعين في الحدث من على المنصة.

ووقعت حادثة أخرى في الشارع. ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة تحمل مكبر صوت اقتربت من أحد مواكب السيارات المارة. قبل ان يتدخل احد رجال الشرطة بعنف مفرط ضدها ويطرحها.

ويشارك في القمة، التي بدأت الاثنين الماضي، ممثلو دول أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي.

بالإضافة إلى الاجتماع التقليدي للقادة، ستستضيف لوس أنجلوس منتديات لممثلي المجتمع المدني والشباب ورؤساء الشركات الممثلة في المنطقة.

المصدر: نوفوستي